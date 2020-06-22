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Hasan Ali Kilci son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.06.2020 14:09 | Son Güncelleme

25.

25. dönem MHP Milletvekili olan ve 4 dönem Kayseri Ticaret Odası Başkanlığı yapan sevilen iş adamı Hasan Ali Kilci son yolculuğuna uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybeden Hasan Ali Kilci’nin cenaze namazı Hacılar ilçesi Hacılar Merkez Camii’nde kılındı. Cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, AK Parti Milletvekili İsmail Tamer, MHP Milletvekilleri Baki Ersoy ve İsmail Özdemir ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok ile çok sayıda iş adamı ve ailenin yakınları katıldı.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasan Ali Kilci’nin cenazesi toprağa verildi.

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