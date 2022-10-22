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  4. Hasan Can'a katılan Sefo'dan şişme bebek gafı! "Isabelle şişme kadın mı?"

Hasan Can'a katılan Sefo'dan şişme bebek gafı! "Isabelle şişme kadın mı?"

22.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylediği şarkılar ve düetleriyle müzik dünyasında her geçen gün daha da fazla kişi tarafından dinlenen Sefo, on binlerce kişiye verdiği konserlerle sık sık adından söz ettiriyor. Genç rapçi bu hafta Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk oldu. Kahkahanın eksik olmadığı programda, Sefo ve Hasan Can arasındaki şişme kadın muhabbeti eğlenceli anlara sahne oldu.

Hasan Can'a katılan Sefo'dan şişme bebek gafı! "Isabelle şişme kadın mı?"

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla izleyenlerin karşısına çıkan Konuşanlar'ın 80. bölümüne Isabelle şarkısı ile büyük ün kazanan ünlü rapçi Sefo konuk oldu.

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Kahkahanın eksik olmadığı programa Sefo ve Hasan Can arasındaki şişme kadın muhabbeti damga vurdu.
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İtalya'da okuyan konuğun şişme bebek anısının ardından, son dönemin ünlü rapçisi Sefo'nun şişme bebek fiyatının 8 bin TL olduğunu vurgulaması üzerine, Hasan Can, ünlü rapçiye sataştı.

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'Sen nereden biliyorsun? Yeni ünlüsün o kadar kız asılıyor... Şişme kadın fiyatlarını takip etmen... Isabelle şişme kadın mı yoksa?" sözleri üzerine Sefo, kahkahaya boğuldu.


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Sefo hasan can Hasan Can Kaya söyledi

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