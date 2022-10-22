Hasan Can'a katılan Sefo'dan şişme bebek gafı! "Isabelle şişme kadın mı?"

Hasan Can Kaya'nın sunumuyla izleyenlerin karşısına çıkan Konuşanlar'ın 80. bölümüne Isabelle şarkısı ile büyük ün kazanan ünlü rapçi Sefo konuk oldu.

Kahkahanın eksik olmadığı programa Sefo ve Hasan Can arasındaki şişme kadın muhabbeti damga vurdu.



İtalya'da okuyan konuğun şişme bebek anısının ardından, son dönemin ünlü rapçisi Sefo'nun şişme bebek fiyatının 8 bin TL olduğunu vurgulaması üzerine, Hasan Can, ünlü rapçiye sataştı.

'Sen nereden biliyorsun? Yeni ünlüsün o kadar kız asılıyor... Şişme kadın fiyatlarını takip etmen... Isabelle şişme kadın mı yoksa?" sözleri üzerine Sefo, kahkahaya boğuldu.



