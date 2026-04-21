Delikanlı'ya Hazan ve Yusuf'un sahneleri damga vurdu! X'te konuşuldu

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Mina Demirtaş gibi oyuncuların başrolde olduğu Delikanlı 3. bölümüyle ekrana geldi.

Delikanlı'nın 3. bölümünde; Dila’nın Yusuf ve Hazan’ı teknede birlikte görmesiyle üçlü arasında sert bir yüzleşme yaşanır. Bu karşılaşma, Dila ile Hazan arasındaki bağı derinden sarsarken, Yusuf ikili arasındaki gerilimi bilinçli şekilde körükleyerek aralarındaki bağı zayıflatmaya çalışır. Dila’nın Yusuf’a olan duyguları her geçen gün güçlenirken, Hazan’ın uyarılarına rağmen bu ilişkiye daha da bağlanır. Yusuf ise Dila’yı, ailesinin en zayıf noktası olarak konumlandırır ve intikam planının merkezine yerleştirir.

Delikanlı'da özellikle Hazan ve Yusuf'un yüzleşme sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Melis Sezen ve Mert Ramazan Demir arasındaki uyuma beğeni yorumları yağdı.

Seyirciler "Çok yakşıyorlar", "Bu ikili çok iyi oldu", "Muhteşem bir ikili olmuşlar aralarındaki o tansiyon müthiş" yorumlarında bulundu.

Öte yandan bu sahneyi beğenmeyenler de vardı. X'te "Bu kız oyunculuk yapamıyor", "Bu ikili tam olmamış", "Bu laflar replikler ne kadar çirkin", "Bu sözler ne kötü erkek senarist mi yazdı?" yorumları da yapıldı.