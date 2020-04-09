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Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut için Fenerbahçe açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.04.2020 21:46 | Son Güncelleme

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.

Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.

Play-off sistemine sıcak bakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Hasan Çavuşoğlu Fenerbahçe

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