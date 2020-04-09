Hasan Çavuşoğlu'ndan Erol Bulut için Fenerbahçe açıklaması

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili de konuştu.
Erol Bulut'un önünde durmayacaklarını kaydeden başkan, "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın" ifadelerini kullandı.
Play-off sistemine sıcak bakmadıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var." dedi.
'Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır'
Fenerbahçe'den üyelere yardım
Ronaldo meydan okudu! Drogba şov yaptı...
Milli futbolcu karantinada
Beşiktaş'ta ayrılık iddiası
Serkan Asan, karantina günlerini anlattı
Ronaldinho'ya 4 yıldızlı ev hapsi
Ronaldo sevgilisi ile antrenman yaptı
Alman ekibi transferi resmen duyurdu
Cengiz Ünder'le ilgili şok karar
Appiah'tan Fenerbahçe itirafı
Trabzon'da meydan okuma!
Koronavirüse yakalanmıştı...
Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı
Rüştü Reçber'in son durumu!
'Süper Lig'den teklif almadım'
Okuyucu Yorumları 0 yorum