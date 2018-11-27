Hazard için F.Bahçe itirafı! 'Gelecek'

Hasan Çetinkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Hasan Çetinkaya: Hazard Fenerbahçe'ye geleceğine söz verdi

Robert Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık( Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek "bu kim?" diyeceklerdi.

Malinovsky’i çok istedik. Son anda Genk opsiyonu kullanınca alamadık.

Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağına söz verdi.

Altyapı aslında kimsenin umrunda değil. Hiçbir yatırım yok. Altınordu örneğini de konuşmak çok doğru değil. Bambaşka bir organizasyon o. Başkan çünkü kendisini adamış orada. Bunu her yerde göremezsiniz.

Türk futbolunda oyuncuların çevrelerinde bir takım halkalar oluşuyor. Çünkü oyuncuların gelirleri artıyor. Kötü örnekelr oluşuyor. Disiplinsizlik oluşuyor. İyi örnek yok mu? Tabii ki var. Emre Belözoğlu bunlardan bir tanesi...

Vincent Janssen transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat'ın da hakkını vermek lazım bu transferde. Advocaat da çok tatlı bir insandır bu arada. Gece yarısı oeparsyonuyla geldi Janssen ama sakatlığı çok büyük şanssızlıktı. Belki de şampiyonluğa mâl oldu.

Vitor Perreira ayrıldıktan sonra çok fazla seçenek yoktu. Advocaat'ta karar kılmıştık biz de.