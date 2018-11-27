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Hazard için F.Bahçe itirafı! 'Gelecek'

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.11.2018 11:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla görevine son verilen eski idari menajer Hasan Çetinkaya Lig Radyo'ya flaş açıklamalarda bulundu. Hasan Çetinkaya, Eden Hazard, Emre Belözoğlu ve Dick Advocaat için çarpıcı ifadeler kullandı.

Hasan Çetinkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Hasan Çetinkaya: Hazard Fenerbahçe'ye geleceğine söz verdi

Robert Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık( Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek "bu kim?" diyeceklerdi.

Robert Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık( Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek "bu kim?" diyeceklerdi.

Malinovsky’i çok istedik. Son anda Genk opsiyonu kullanınca alamadık.

Malinovsky’i çok istedik. Son anda Genk opsiyonu kullanınca alamadık.

Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağına söz verdi.

Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağına söz verdi.

Altyapı aslında kimsenin umrunda değil. Hiçbir yatırım yok. Altınordu örneğini de konuşmak çok doğru değil. Bambaşka bir organizasyon o. Başkan çünkü kendisini adamış orada. Bunu her yerde göremezsiniz.

Altyapı aslında kimsenin umrunda değil. Hiçbir yatırım yok. Altınordu örneğini de konuşmak çok doğru değil. Bambaşka bir organizasyon o. Başkan çünkü kendisini adamış orada. Bunu her yerde göremezsiniz.

Türk futbolunda oyuncuların çevrelerinde bir takım halkalar oluşuyor. Çünkü oyuncuların gelirleri artıyor. Kötü örnekelr oluşuyor. Disiplinsizlik oluşuyor. İyi örnek yok mu? Tabii ki var. Emre Belözoğlu bunlardan bir tanesi...

Türk futbolunda oyuncuların çevrelerinde bir takım halkalar oluşuyor. Çünkü oyuncuların gelirleri artıyor. Kötü örnekelr oluşuyor. Disiplinsizlik oluşuyor. İyi örnek yok mu? Tabii ki var. Emre Belözoğlu bunlardan bir tanesi...

Vincent Janssen transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat'ın da hakkını vermek lazım bu transferde. Advocaat da çok tatlı bir insandır bu arada. Gece yarısı oeparsyonuyla geldi Janssen ama sakatlığı çok büyük şanssızlıktı. Belki de şampiyonluğa mâl oldu.

Vincent Janssen transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat'ın da hakkını vermek lazım bu transferde. Advocaat da çok tatlı bir insandır bu arada. Gece yarısı oeparsyonuyla geldi Janssen ama sakatlığı çok büyük şanssızlıktı. Belki de şampiyonluğa mâl oldu.

Vitor Perreira ayrıldıktan sonra çok fazla seçenek yoktu. Advocaat'ta karar kılmıştık biz de.

Vitor Perreira ayrıldıktan sonra çok fazla seçenek yoktu. Advocaat'ta karar kılmıştık biz de.

Bir maç dönüşü çok büyük tepki almıştı ve neredeyse taciz olmuştu Advocaat'a. O da ayrılmayı düşünüyordu ama ikna ettik ve en azından sezonu tamamladı.

Bir maç dönüşü çok büyük tepki almıştı ve neredeyse taciz olmuştu Advocaat'a. O da ayrılmayı düşünüyordu ama ikna ettik ve en azından sezonu tamamladı.
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe eden hazard Hasan Çetinkaya

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Takım
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
gülme şeklinin kaç çeşiti varsa hepsiyle güldüm ????
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