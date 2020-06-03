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Hasan Ercan Caddesi’nde çalışmalar devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2.

Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında Hasan Ercan Caddesi üzerinde 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına başlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımcı kurumlarla birlikte il merkezinde başlattığı Menteşe Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap, cadde, yol, kavşak düzenlemesi ve altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Hasan Ercan Caddesi üzerinde 1-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarına başlandı.
Yağmur Suyu ve İçme Suyu çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği Hasan Ercan Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına geçilecek.

Toplu Taşıma Araçları İçin Güzergah Değişikliği Yapıldı
Hasan Ercan Caddesi ile Mehmet Polatoğlu Sokak üzerinde 1- 30 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan altyapı, yol ve kaldırım çalışması nedeniyle toplu taşıma araçları için güzergah değişikliği yapıldı. Bu kapsamda Hasan Ercan Caddesi ile Mehmet Polatoğlu Sokak üzerinde altyapı, yol ve kaldırım çalışmaları tamamlanıncaya kadar Akçova, Yeşilyurt, Bayır, Kafaca, İkizce, Kozağaç Menteşe Koop. ve Stadyum - Şehiriçi-Akyol-Kademe, Menteşe Yapı Koop - Tıp hattında hizmet veren toplu taşıma araçları gidiş güzergahında; Hasan Ali Yücel Caddesi, Aylin Karaca Kavşağı, Cumhuriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Recai Güreli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi istikametinde güzergahlarına devam edecekler.
Akçova, Yeşilyurt, Bayır, Kafaca, Menteşe Yapı Koop ve Stadyum - Şehiriçi - Akyol -Kademe, Menteşe Yapı Koop - Tıp hattında hizmet veren toplu taşıma araçları dönüş güzergahında ise Atatürk Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Rıfat Ayaydın Caddesi, Cevizli Sokak, Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinden Zübeyde Hanım Caddesi, Adliye Kavşağından stadyum istikametine devam edecekler.

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