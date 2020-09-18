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Hasan Fırat Okul’dan basketbol okulu

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Kadın Basketbol A Takım antrenörü Hasan Fırat Okul, miniklere yönelik basketbol okulunda yeni yıldızlar yetiştirecek.Spor Kenti İzmit sloganı ile adım adım başarılara ilerleyen İzmit Belediyesi, 7-14 yaş arası tüm çocukları kapsayacak olan basketbol okulu ile sporu küçük yaşlara da aşılıyor.

İzmit Belediyesinin geçtiğimiz günlerde sözleşmesini uzattığı Kadın Basketbol A Takım antrenörü Hasan Fırat Okul, miniklere yönelik basketbol okulunda yeni yıldızlar yetiştirecek.
Spor Kenti İzmit sloganı ile adım adım başarılara ilerleyen İzmit Belediyesi, 7-14 yaş arası tüm çocukları kapsayacak olan basketbol okulu ile sporu küçük yaşlara da aşılıyor. Kadın Basketbol A Takım antrenörü Hasan Fırat Okul’dan ders alacak olan küçük basketciler, İzmit Belediyesiyle geleceğin basketbol yıldızları olacak. Soyunma odalarının kullanılmayacağı ve velilerin giremeyeceği basketbol okulunda, yeni normale göre düzenlenen sosyal mesafe kurallarına uyum sağlayarak eğitim gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar günleri eğitim verecek olan basketbol okulu, İzmit Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonu’nda minikleri ağırlayacak.

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