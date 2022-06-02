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Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

02.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

MERSİN (AA) - Keman sanatçısı Hasan Gökçe Yorgun ve Çinli piyanist Jiao Li, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Hasan Gökçe Yorgun ve Jiao Li, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Kampüsü'ndeki Nevit Kodallı Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İki bölümden oluşan konserde, "Batı'dan Doğu'ya Müzik Yolculuğu" adıyla dünya bestecilerinin eserleri seslendirildi.

Yaklaşık iki saat süren konser, seyircilerden alkış aldı.

Festival, 11 Haziran'da sona erecek.

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