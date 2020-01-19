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  4. Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı

Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile Dja Djedje, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.Hes Kablo Kayserispor, ligin 19.

Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı

Hes Kablo Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile Dja Djedje, Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 19. haftasında sahasında oynayacağı Ankaragücü maçında orta sahanın iki önemli ismi olan Hasan Hüseyin Acar ve Dja Djedje’den faydalanamayacak. Her iki oyuncu da, Alanyaspor ile oynanan müsabakada gördükleri sarı kart sonrasında cezalı duruma düştüler.
Alanyaspor maçının 45.dakikasında sarı kart gören Hasan Hüseyin Acar ve 55.dakikada sarı kart gören Dja Djedje önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecekler.
Hem Hasan Hüseyin Acar hem de Dja Djedje Salı günü Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur rövanş maçında Fenerbahçe karşısında forma giyebilecekler.

Hasan Hüseyin ve Djedje cezalı

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