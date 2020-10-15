Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezunu genç yaşta kaymakam oldu

Mezunlarına Türkiye’nin en önemli projelerinde çalışma fırsatı sunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin (HKÜ) ilk kaymakamı Yusuf Beran Vuran, genç yaşında Konya Çeltik Kaymakamlığı görevine atandı.

Mezun öğrencilerinin başarıları ile adından sıkça söz ettiren HKÜ, ilk kaymakamının atanması heyecanını yaşıyor. HKÜ Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olarak, 26 yaşında Aydın/Kuyucak’taki ilk kaymakamlık görevine başlayan Vuran, 29 yaşında ise Konya’nın Çeltik İlçesinde Kaymakamlık görevine atanarak, üniversitesine büyük bir gurur yaşattı.

Yusuf Beran Vuran’ın başarı hikayesi

Yusuf Beran Vuran, HKÜ Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun olduktan sonra Batman Barosunda avukatlık stajını tamamladı. 2017 yılında Kaymakamlık sınavını kazandı. Daha sonra Aydın/Kuyucak ve Ordu/Aybastı ilçelerinde kaymakamlık görevini üstlendi. Yurt dışı stajında, İngiltere/Cambridge’de İngilizce eğitimi aldı ve son olarak Konya Çeltik Kaymakamlığı görevine atandı.

“HKÜ bana vizyon kattı”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin ekosistemi sayesinde, liderlik vasfını geliştirerek, çocukluk hayali olan kaymakamlık görevine başladığını ifade eden Yusuf Beran Vuran, “Eğitim ve fikir anlamında üniversitemin bana birçok desteği oldu. İyi bir eğitim aldım. Benimle birlikte mezun olan arkadaşlarım da çok iyi mevkilere geldiler. Üniversite öğrenimim boyunca, hocalarımın ve danışmanlarımın sürekli desteğini hissetim. Üniversiteme ilk başladığımda, HKÜ Genç Liderler Kulübü’nün kurucu başkanlığını üstlendim. Bu kulüp ile birçok aktivite gerçekleştirerek, arkadaşlarımızla birbirinden farklı alanlarda fikir alışverişinde bulunduk. Üniversitemin düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ bana vizyon kattı. Eğitimden spora, sosyal aktivitelerden sanata ve birçok zenginliğin bulunduğu kaliteli bir üniversiteden mezun olmanın ayrıcalığını yaşamımın her alanında hissediyorum. Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri içerisinde, nadir bulunan Sanal Mahkeme Uygulama Salonu’nun HKÜ’de olması, bizlerin pratik eğitim alarak mesleğe bir adım önde başlamamızı sağladı. Üniversitemizi günden güne daha iyi yerlere taşıyan mütevelli heyetimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tam bir vakıf anlayışıyla Gaziantep’e kazandırılan ve Türkiye’de eğitimin cazibe merkezlerinden biri haline gelen HKÜ’nün temellerini atan, Merhum Hasan Kalyoncu’yu şükran ve rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

