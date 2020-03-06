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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 16:21 | Son Güncelleme

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden 8 Mart mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "8 Mart, eşitlik, özgürlük, adalet ve hak kavramlarının vücut bulduğu mücadelenin sembolik günüdür” ifadelerini kullandı.
‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımlayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Türkiye’nin coğrafyasının kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya olduğunu belirtti. Sözen, mesajında, “8 Mart, eşitlik, özgürlük, adalet ve hak kavramlarının vücut bulduğu mücadelenin sembolik günüdür. Ülkemizde, kadınlara seçme ve seçilme hakkı birçok Batı ülkesinden daha önce verilmiştir. Bizim coğrafyamız kadın medeniyeti tecrübesine sahip bir coğrafya. Bu coğrafyada, kadınlarımızın medeniyet inşasına katkılarına tanık oluyoruz. Bir ülkenin kalkınabilmesi, kadınların hayatın her alanında etkin bir şekilde rol aldığı dünyayla mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.
Ekonomik, sosyal, kültürel, sanatsal ve devlet işlerinde büyük başarılara imza atan kadınların, tarihin her alanında etkin rol aldığını ve almaya devam ettiğini vurgulayan Sözen, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak kurduğumuz Kadın ve Aile Uygulama Araştırma Merkezi (KADMER) ile üniversitemizde kadınlarımızın etkin bireyler olmasına destek vererek eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamında toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vesile ile tüm dünyada haksızlığa uğrayan, Kurtuluş Savaşında; 15 Temmuz’da mücadele ederek ülkesine sahip çıkan yürekli kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İdlib şehitlerimizi saygı ve hürmetle anarken, başta anneler olmak üzere, ailelerine sabır diliyorum. Kadınların tüm dünyada hak ettiği değeri görmesini ve hayatın her alanında daha fazla rol almalarını temenni ediyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
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