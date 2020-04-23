Hasan Kartal: Futbol kapatılabilir, amatör branşlar kapatılmaz

Futbolcu ücretlerinde indirime gidilmesi ile ilgili Kulüpler Birliği'nde ortak karar alındığını belirten Başkan Hasan Kartal, "Kulüpler Birliği'nde almış olduğumuz kararda da, indirime Türk kulüpleri de gidecek ve görüşmelere başlanacak. Belli bir noktada Kulüpler Birliği'nde anlaşıldı ama kulüp içerisinde ne şekilde uygulanacağı belli değil daha. Yerli, yabancı futbolcuyla anlaşma bir görüşme neticesinde sonuçlanacak. Daha biz başlamadık. Sanırım sportif direktör ile bu işi yürüteceğiz. Herhalde önümüzdeki günlerde bir indirim de biz de isteyeceğiz. Çünkü kulübün kötüye gitmesi demek sporcuların sıkıntıya girmesi demek. Kulüpler varsa ayaktaysa sporcular para kazanacak. Futbolcuların da kulüpleri düşünmesi lazım. Bu gemi hepimizin. Gemi battı mı hep beraber batacağız. Sporcular da buna bir tepki vermeyecek, ellerinden geldiğince indirim yapacaklardır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU SÖZLEŞMELERİNDE ÖNÜMÜZDE BİR KAOS VAR"

"Zaman uzarsa sözleşme de uzar" diye sözlerini sürdüren Başkan Kartal, şunları kaydetti:

"Bu lig nasıl oynatılacak. Bunların çözüme ulaştırılması lazım. Şu zaman bu koronavirüs hastalığı biterse şöyle olabilir, şu tarihte biterse şu olur... 3-4 alternatifli bir şeyler düşünüp ona göre bir sisteme oturtulması lazım. Sporcuların sözleşmeleri neticede bitti. Fakat öbür sezon başladı, burada bitti, öbür sezon başladı; ikisini bir mi başlatacaksın, yoksa diğerini daha öteleyecek misin? Ne kadar öteleyeceksin? Önümüzde bir kaos, kargaşa var. İnşallah TFF, FIFA, UEFA bunlar bir şekilde düzgün bir sistem kurup, problemsiz bir şekilde kulüplere yansıtmasında fayda var diye düşünüyorum."

"DÜŞME KALKSIN, LİG FAZLA TAKIM OLSUN"

Ligin geleceğiyle ilgili de konuşan Hasan Kartal, şöyle devam etti:

"Düşme tehlikesinde olanlar gerçekten büyük sıkıntıda. Ben Rizespor olarak önümdeki maçlara baktığımda bir problem yaşayacağımı zannetmiyorum. Ama bu kaos içerisinde iyi mücadele veren belki düşmeme ihtimalinin çok yüksek olacağı kulüpler de vardır. Şimdi bu kulüpler bu kaosta maç oynayacak ve sonucu ne olacak belli değil. 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve Süper Lig'de düşmenin kaldırılması lazım. İlla şampiyonluk belirlenecekse bir şekilde şampiyonluk belirlenebilir. Düşme kalktıktan sonra aşağıdan çıkacakları da lige almak lazım. Ha takımlar fazlalaştı ise seneye iki katını düşürürsünüz aşağıya. Biz seyircisiz iki maç oynadık, ikisinde de bu koronavirüsün olduğu sürede sporcularda psikolojik olarak büyük bir problem oldu. Hep dışarıda oynadık ve ikisini de kaybettik. İkisinden de puan alacak güçte olan bir takımız, sanki sahalarda yoktu. Bundan sonra oynanırsa ne olacak, gerçek bir müsabaka mı olacak, gerçek sonucu mu verecek; hayır."