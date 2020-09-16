Hasan Nail Canat Bilgi Evi’ndeki destek noktası yoğun ilgi görüyor

Bağcılar’da uzaktan eğitim erişimine giriş imkanı olmayan ya da giriş yapmakta zorlanan öğrenciler için 8 noktadan biri olan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi’ndeki EBA Destek Noktası yoğun ilgi görüyor. Hijyenik ve sosyal mesafeli ortamda eğitim alan çocuklar, takıldıkları konularda uzman hocalardan yüz yüze yardım alma imkanına sahip oluyor.

Korona virüs nedeniyle eğitimin uzaktan yapıldığı bu dönemde evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya (Eğitim Bilişim Ağı) erişimini sağlamak için yurt genelinde 5 bin 200 destek noktası oluşturulmuştu. Hizmete sunulan noktalardan biri de Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi’nde bulunuyor.

15 Temmuz Mahallesi’nde yer alan bilgi evinin içindeki bilgisayar sınıfı EBA Destek Noktası olarak dizayn edildi. Sosyal mesafeye göre oluşturulan sınıfta aynı anda 10 çocuk eğitim alabiliyor. Öğrenciler, ateşleri ölçüldükten ve ellerini dezenfekte ettikten sonra sınıfa alınıyor. Maskeli bir şekilde derslere katılan öğrenciler, arkadaşlarıyla aralarındaki mesafeleri koruması konusunda uyarılıyor. Minikler, sorun yaşadıkları zaman veya takıldıkları bir konu olduğunda görevli eğitmenlerden yardım alıyor.