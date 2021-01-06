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Hasan Yıldırım: “2021’de ihracat hedefimiz büyük”

MERSİN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:40 | Son Güncelleme

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılında ihracat rakamlarını üst seviyeye çıkarabilmek adına yeni pazarlarda arayış içerisinde olduklarını söyledi.Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 hedeflerine ilişkin açıklama yaptı.

Hasan Yıldırım: “2021’de ihracat hedefimiz büyük”

Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 yılında ihracat rakamlarını üst seviyeye çıkarabilmek adına yeni pazarlarda arayış içerisinde olduklarını söyledi.
Yılbor Plastik Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, 2021 hedeflerine ilişkin açıklama yaptı. Yıllık olarak ortalama 13 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Yıldırım, “2020 yılında ihracat ağırlığımız olan ülkeler arasında Nijerya, Libya, Lübnan, Özbekistan, Türkmenistan, Gürcistan, Makedonya, Kosova, KKTC, Irak, Suriye, Katar, Romanya ve Azerbaycan vardı. 2021 yılında bu ülkelerdeki pazar payımızı korurken, Tunus, Cezayir, Fas, Senegal, Sudan, Kenya ve Fransa’ya da ihracat yapmak istiyoruz. 2020 yılı pandemi ile yoğun mücadele içerisinde geçti. Bu yıl aşıların yapılması ile vaka sayılarının aşağıya inmesini bekliyoruz. Bu gelişmelerin piyasaları da olumlu yönde etkileyeceğinden eminiz. Piyasalardaki olumlu hava mutlaka bizim sektörümüze de olumlu yansıyacaktır” dedi.

“Hedeflerimizi tutturduk”
Firma olarak 2020 yılı hedeflerini tutturduklarını kaydeden Yıldırım, “Pandemi sürecinin üretmeden aşılamayacağının bilinciyle hareket ederek üretim tesislerimizde üst düzey önlem alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Çalışanlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Halen fabrikamızda tüm hijyen önlemleri üst derecede devam ediyor. Bununla birlikte istihdam sayılarımızı da düşürmemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında ihracat hedeflerimizi tutturabilmek adına pazar paylarımızı koruyarak üzerine yeni pazarlar eklemek için ihracat ekibimiz sıkı bir çalışma içerisinde. İnanıyorum ki, 2021 yılı hem sektörümüz açısından hem de Yılbor Plastik Boru açısından oldukça iyi geçecek” ifadelerini kullandı.

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