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Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.

Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde üretilen ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılında yaptığı başvuru üzerine verilen bu coğrafi işaret belgesi, Hasanağa enginarının marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu.
Nilüfer Belediyesi’nin kentin marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı için 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı başvuru sonuçlandı. Hasanağa enginarı coğrafi işaret tesciline değer görüldü. Nilüfer Belediyesi, hem üreticiyi desteklemek hem de enginarın tanıtımını yapmak için 2007 yılından bu yana Hasanağa Enginar Festivali de düzenliyordu. Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Hasanağa enginarı yapılan çalışmalar sonucunda hak ettiği coğrafi işareti 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan aldı.
Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’nde yetiştirilen Hasanağa enginarı, Türkiye’de yetişen enginarlar arasında, kelle büyüklüğü, içerdiği vitamin, mineraller ve lezzeti bakımından en kalitelisi olarak gösteriliyor. Yıllardır kendi yerel ismiyle anılan ve ünü Türkiye’ye yayılan Hasanağa enginarı, Nilüfer’in Hasanağa Mahallesi’ne özgü iklim, toprak, su gibi unsurların yanında geleneksel tarım yöntemi ile üretiliyor.
Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Hasanağa enginarına coğrafi işaret vermesinin sevindirici olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yıllardır Nilüfer’e özgü tarımsal ürünleri tüm Türkiye’ye tanıtmak için çeşitli organizasyonlar yaptıklarını ve bu çabaların sonucunda Hasanağa enginarının tescillenmesinden mutluluk duyduğunu vurguladı.
Nilüfer Belediyesi olarak Hasanağa enginarının tanıtımını yapmak ve üreticiyi daha fazla üretime teşvik etmek için her yıl Enginar Festivali düzenlediklerini hatırlatan Başkan Erdem, “Yıllarca yanlış tarım politikaları sebebiyle çiftçimiz toprağa küstü ve her geçen yıl biraz daha tarımsal üretimden uzaklaşmaya başladı. Sonuçta gıda fiyatları yükselirken, sağlıklı gıdaya ulaşmak da zorlaştı. Bizim tarımsal üretime yönelmekten başka çaremiz yok. O nedenle bu yılı tarım yılı ilan ettik ve çiftçiyi yeniden toprakla barıştırmak için çaba sarf ediyoruz. Bölgemize özgü tarımsal ürünleri tanıtıp talebi artırarak çiftçiyi desteklemek için çabalıyoruz. Bu çabamız Hasanağa enginarı konusunda hedefe ulaştı. Hasanağa Mahallemizde yıllardır geleneksel üretimi yapılan enginarımız coğrafi işaret belgesini alarak marka değerini artırmış ve kalitesini ispatlamış oldu” dedi.
Türkiye’de ilk kez Urla sakız enginarının ardından ikinci olarak da Hasanağa enginarının coğrafi işarete değer görüldüğüne dikkat çeken Başkan Turgay Erdem, “Hasanağalı üreticilerimizin ürettiği enginarlar gururumuz oldu. Hasanağa enginarı bundan sonra üreticilerimize daha fazla katma değer sağlayarak bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bundan sonra bölgemizdeki diğer ürünler için de tescil alma yönünde çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.

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