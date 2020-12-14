YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi

Hasancıklar Camii köylüler tarafından imece usulü yenilendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme desteği verilen İzmit Hasancıklar Camii, bölge halkı tarafından imece usulü yapıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylüden gelen talep doğrultusunda İzmit Hasancıklar Camii’ne malzeme desteği vererek caminin yenilenmesini sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından malzeme desteği verilen İzmit Hasancıklar Camii, bölge halkı tarafından imece usulü yapıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köylüden gelen talep doğrultusunda İzmit Hasancıklar Camii’ne malzeme desteği vererek caminin yenilenmesini sağladı. Malzeme desteği Büyükşehir tarafından verilen cami, köylüler tarafından imece usulü yenilendi. Caminin çevre duvarı yıkılırken desenli duvar ile tamamen yenilendi. Dış cephesi boyanan caminin ana gövdesi gofrajlı alüminyumla yenilendi.
Şadırvan kubbesi mebran ve çatı malzemesi yenilenen camideki işler imece usulü mahalle halkı tarafından yapıldı. Bütün malzemeler Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından karşılandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:10
Öğle
13:00
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:06

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Cankatar Eczanesi
Darica
Emel Eczanesi
Gebze
Günay Eczanesi
Gebze
Deniz Eczanesi
Golcuk
Özbay Eczanesi
Golcuk
İlim Eczanesi
Izmit
Erdoğan Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.