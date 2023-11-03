Hasankeyf, iki şampiyonanın finaline ev sahipliği yapacak

Batman Valiliği’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası’na katılacak sporcular 8 farklı kategoride mücadele edecek. Yarışlar; OPEN, Pro Stock-1, Pro Stock-2, Kadınlar, Gençler, Flyboard ve Drag sınıflarında yapılacak. Sporcular, Hasankeyf Limanı’nda özel olarak oluşturulacak flyboard ile akrobasi hareketleri gerçekleştirerek kupaya uzanmaya çalışacak.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosurf Şampiyonası’na ev sahipliği yaparak ekstrem spor tutkunlarının dikkatini Hasankeyf’e çevireceklerini söyledi. Su ve ekstrem spor dalları için Hasankeyf’in önemli bir destinasyon haline geleceğini vurgulayan Vali Canalp, “Kültür, tarih ve doğa turizmi için Hasankeyf’i tercih eden ziyaretçilere, şimdi spor turizmi çerçevesinde ekstrem ve macera tutkunları da eklenecek. Tarihiyle yabancı turistleri kendine hayran bırakan Hasankeyf, oluşturulacak su spor altyapısı ile tercih edilen destinasyonlar arasına girecek" dedi.

Finalin Kocaeli ve İstanbul’dan sonra tarihi Hasayankeyf ilçesinde organize etmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Vali Canalp, şunları söyledi:

"Şampiyonada Open, Stock Pro1, Stock Pro2, Gençler, Kadınlar, Drag, Flyboard ve Motosurf yarışları yapılacak. Türkiye’nin su sporları alanında öne çıkan illeri başta Antalya, İzmir, İstanbul, Bursa, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ’dan üst düzey 30 sporcu Batman iline gelecek. Jet yarışlarının yanı sıra dünya genelinde ekstrem sporlar alanında ilgiyle takip edilen flyboard ve jetsurf yarışları da Hasankeyf’te izleyenlerle buluşacak.”

