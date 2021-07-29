YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek

Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek

29.07.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasankeyf Kaymakamlığı Kovid-19 aşısı yaptıran gençlere kura ile tablet verecek

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düşük seviyede olan aşılama oranının artırılması için aşı yaptıranlar arasında kura ile belirlenen gençlere tablet hediye edilecek.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında, gençler arasında aşılama oranının artırılması için 29 Temmuz, 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında ilk doz aşısını yaptıracak olan 18-30 yaş arasındaki 10 gence kura ile tablet hediye edileceği bildirildi.

Belirtilen yaş ve tarih aralığında aşılanan kişilerin herhangi bir ilave başvuru yapmaksızın otomatik olarak çekiliş hakkı kazanacağı ifade edilen açıklamada, aşıların Hasankeyf Devlet Hastanesi'nde yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, çekilişe katılacak olanların aile fertlerinden getirdiği her birey için ilave çekiliş hakkı kazanacağı aktarılarak, çekilişe katılacak olan kişilerin Hasankeyf ilçesinde ikamet ediyor olması şartı bulunduğu, çekilişin 24 Ağustos'ta Hasankeyf Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Batman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandıBatman'da petrol kuyularından kablo çaldığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Hasankeyf Aşı

Batman Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
03:32
Sabah
05:09
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:35
Yatsı
21:06

Batman Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Şifa Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.