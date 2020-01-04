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  4. Hasar gören noktalar sıcak asfalt ile onarıldı

Hasar gören noktalar sıcak asfalt ile onarıldı

BARTIN HABERLERİ  | 04.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda yol bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda hasa gören noktaları sıcak asfaltla dolgu yaparak onardı.Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” artın Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğü‘müze bağlı ekiplerimizi mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan hizmetleri vermek üzere görevlendirmeye devam ediyoruz.

Hasar gören noktalar sıcak asfalt ile onarıldı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda yol bakım onarım çalışması gerçekleştirdi.
Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şiremirçavuş Mahallesi’ne bağlı cadde ve sokaklarda hasa gören noktaları sıcak asfaltla dolgu yaparak onardı.
Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” artın Belediyesi olarak Fen İşleri Müdürlüğü‘müze bağlı ekiplerimizi mahallelerimizde alt yapıda ve üst yapıda ihtiyaç duyulan hizmetleri vermek üzere görevlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede yollarımızda sıcak asfaltla bakım ve onarım çalışmaları da yapıyoruz. Yollardaki hasarlı noktalara dolgu yapmak ve iş makinelerimizle sıkılaştırmak suretiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayla vatandaşlarımıza sorunsuz ve sarsıntısız şekilde ulaşım imkânı sağlıyoruz“ dedi.

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Akşam
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Merkez
Ezgi Eczanesi
Merkez
Tümer Eczanesi
Abdipasa
Kaan Eczanesi
Amasra
Kozcağız Eczanesi
Kozcagiz
Arzu Eczanesi
Kurucasile
Umut Eczanesi
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