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Hasar gören seralar yerinde incelendi

24.01.2021 13:26 | Son Güncelleme:
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Hasar gören seralar yerinde incelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından zarar gören seraların hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin 12 ilçesinde kar yağışının ardından oluşan zararları tespit çalışmalarına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının ardından zarar gören seraların hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli’nin 12 ilçesinde kar yağışının ardından oluşan zararları tespit çalışmalarına başladı. Olumsuz hava şartları sebebiyle İzmit’te oluşan zarar tespit çalışmalarına Büyükşehir Muhtarlık Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Efe ve İzmitli mahalle muhtarları katıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Hasar gören seralar yerinde incelendi

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