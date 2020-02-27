Hasat mevsiminin en güzel fotoğrafları sergilendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından düzenlenen “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” temalı ulusal fotoğraf yarışmasında derece kazanan fotoğraflar, Ticaret Borsası Ortaokulunda sergilendi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının eserlerinin yer aldığı karma fotoğraf sergisi öğrencilerin büyük ilgisini topladı. Gaziantep Ticaret Borsası, kent genelinde gerçekleştirdiği sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler kapsamında, Ticaret Borsası Ortaokulunda öğrencilere yönelik fotoğraf sergisi açtı. GTB’nin 2019 yılı içerisinde düzenlediği “Gaziantep’te Hasat Mevsimi” ulusal fotoğraf yarışmasında derece ve sergileme alan hasat mevsimi fotoğraflarının yer aldığı sergi öğrencilerin yakın ilgisini gördü. Okul koridoru içerisinde oluşturulan özel alanda gösterime açılan karma fotoğraf sergisini gezen öğrenciler, eserleri sergilenen fotoğraf sanatçıları ve fotoğrafların Gaziantep’in hangi bölgelerinde çekildikleri hakkında GTB yetkililerinden bilgi aldılar. Okul Müdürü Kerim Dinç ve rehber öğretmenlerin de öğrencilere eşlik ederek açıklamalarda bulunduğu fotoğraf sergisi bir hafta süreyle ziyarete açık kalacak.

Öğrencilerin sanatsal aktivitelerin içerisinde yer almalarına katkı sağlamak, Gaziantep’in sahip olduğu zengin tarım ürünlerini tanıtmak ve bu ürünlerin geleneksel işleniş biçimleri hakkında bilgiler aktarmak amacıyla Ticaret Borsası Ortaokulunda fotoğraf sergisi açtıklarını kaydeden GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, “Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında Ticaret Borsası Ortaokulu öğrencilerimize yönelik çeşitli alanlarda bilgilendirici ve eğitici etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalar içerisinde gerçekleştirdiğimiz ‘Sinema ve Kitap Okuma’ etkinliğimizin ardından bu defa öğrencilerimiz için okul içerisinde Gaziantep’te Hasat Mevsimi’ konulu fotoğraf sergisi düzenledik. Sergide, Gaziantep’te üretilen ve hasadı yapılan tarım ürünleri ile bu ürünlerin geleneksel işleniş şekillerinin yer adlığı fotoğraf kareleri bulunmakta” dedi.

GTB tarafından geçen yıl gerçekleştirilen ulusal fotoğraf yarışmasına 15 farklı şehirden 200’ün üzerinde katılımcının iştirak ettiğini anımsatan Bayram, sergide ilk üç dereceye giren fotoğraflar ile jüri tarafından sergilemeye layık görülen toplam 13 eserin öğrencilerin beğenisine sunulduğunu ifade etti.

