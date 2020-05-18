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Haşere ile mücadele erken başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet Belediyesi ani yükselen sıcaklıklardan dolayı ortaya çıkan sineklerden dolayı tüm ilçede ilaçlama çalışması başlattı.Belediye Zabıta Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda; ani sıcaklık yükselmasinden dolayı vatandaşlardan gelen talep üzerine sinek ve sivrisineklere karşı ilçe genelinde birçok noktada ilaçlama çalışması yürütülüyor.

Kütahya’nın Emet Belediyesi ani yükselen sıcaklıklardan dolayı ortaya çıkan sineklerden dolayı tüm ilçede ilaçlama çalışması başlattı.
Belediye Zabıta Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda; ani sıcaklık yükselmasinden dolayı vatandaşlardan gelen talep üzerine sinek ve sivrisineklere karşı ilçe genelinde birçok noktada ilaçlama çalışması yürütülüyor. Özellikle çöp konteyner alanları başta olmak üzere mezarlık ve şehir içindeki ağaçlık alanlarda ilaçlama yapılıyor. Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede ani bastıran sıcaklıklar dolayısıyla artan sinek ve sivrisineklerin ortadan kaldırılması için ilaçlama çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştiriyor.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına haşere ile mücadele konusunda sıcaklıkların ani yükselmesinden dolayı yerinde ve zamanında çalışma başlattık. İnsan ve çevre sağlığının korunması öncelikli hedefimiz’’ dedi.

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Ceylan Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Fatih Eczanesi
Simav
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