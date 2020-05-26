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Haşere ve kemirgenle Yıldırım mücadele

BURSA HABERLERİ  | 26.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için karasinek, sivrisinek, fare ve diğer haşerelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.Koronavirüs salgını kapsamında ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan haşere, kemirgen ve diğer zararlılarla teknolojinin son imkanlarını kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren sıkı önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir çalışma yürüten Yıldırım Belediyesi, vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmeleri için karasinek, sivrisinek, fare ve diğer haşerelere karşı ilaçlama ve mücadele çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
Koronavirüs salgını kapsamında ilçenin dört bir yanında dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak adına, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan haşere, kemirgen ve diğer zararlılarla teknolojinin son imkanlarını kullanarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorunlu bölgelerde ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda pazar yerleri ve çöp konteynerleri başta olmak üzere Yıldırım sınırları içerisinde bulunan bütün mahallelerde haşere, kemirgen ve diğer zararlılara karşı ilaçlama yapıyor. Mahallelerde yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra belirli periyotlarla dere kenarları, su birikintileri, yağmur suyu kanalları, kanal bacaları gibi üreme alanları da ekipler tarafından ilaçlanıyor.
Önlemler alınıyor
Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşın sağlığını her şeyin önünde tuttuklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin sağlığını tehdit eden haşere, kemirgen ve diğer zararlılara yönelik olarak mücadelemiz son hızla devam ediyor. Mikropları kolayca üreten ve yayılmasına yol açan zararlılara karşı ilaçlama ekiplerimiz tüm önlemleri alıyor. Vatandaşlarımız rahat bir nefes alsın diye imkanlarımızı en yoğun şekilde kullanıyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimizin sağlığı bizim için her şeyden daha önemli” diye konuştu.

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