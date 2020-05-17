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Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 17.05.2020 04:49 | Son Güncelleme

Kırklareli’de zararlılarla mücadele programı kapsamında yapılan biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon tuzak sayımları, 2020 üretim sezonu için başlıca elma iç kurdu, elma gövde kurdu, akdeniz meyve sineği, kiraz sineği, doğu meyve güvesi, şeftali güvesi, meyve testereli arısı, salkım güvesi takibi başladı.Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tahmin ve erken uyarı sistemi çalışmaları ile hastalık etmenleri ve zararlı organizmaların çevre ile ilişkili hayatiyeti açısından hava sıcaklığı, nem, yağış gibi iklim faktörlerinden etkilenmeleri tespit edilerek hastalık veya zararlıların çıkıp çıkmayacağını önceden tahmin etmek suretiyle mücadele zamanı tam ve doğru biçimde belirlenmektedir.

Kırklareli’de zararlılarla mücadele programı kapsamında yapılan biyoteknik mücadele yöntemi olan feromon tuzak sayımları, 2020 üretim sezonu için başlıca elma iç kurdu, elma gövde kurdu, akdeniz meyve sineği, kiraz sineği, doğu meyve güvesi, şeftali güvesi, meyve testereli arısı, salkım güvesi takibi başladı.
Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tahmin ve erken uyarı sistemi çalışmaları ile hastalık etmenleri ve zararlı organizmaların çevre ile ilişkili hayatiyeti açısından hava sıcaklığı, nem, yağış gibi iklim faktörlerinden etkilenmeleri tespit edilerek hastalık veya zararlıların çıkıp çıkmayacağını önceden tahmin etmek suretiyle mücadele zamanı tam ve doğru biçimde belirlenmektedir. Erken uyarı sistemi ile ilimizde elma, bağ ve diğer konularda uyarılar SMS ile gönderilmektedir” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Merkez, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde bulunan istasyonlardan alınan veriler ile feramon tuzak sayımları değerlendirilerek badem iç kurdu, şeftali yaprak kıvırcıklığı, taş çekirdeklilerde monilya, yumuşak çekirdeklilerde ateş yanıklığı, bağda mildiyö, kirazda kiraz sineği için SMS yoluyla uyarı verilmiş olup çalışmalar devam etmektedir” bilgilerine yer verildi.

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Luleburgaz
Can Eczanesi
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Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
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