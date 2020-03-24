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Haşereyle mücadele çalışmalarına devam

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.03.2020 15:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında, su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem alındığını belirtti.Vatandaşlar ise, erken başlayan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşerenin en önemli evresi olan larva döneminde ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Haşereyle mücadelede en önemli evre olan larva döneminde haşerelerin üremelerinin önüne geçmek için sürdürülen çalışmalar kapsamında, su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren yetkililer, bu şekilde sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem alındığını belirtti.
Vatandaşlar ise, erken başlayan çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine ve yetkililere teşekkür etti.

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