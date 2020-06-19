Haşereyle mücadeleye yakın takip

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, Akhisar, Gölmarmara ve Salihli ilçelerini ziyaret ederek haşere ile mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirleri yoğun bir programla uygulayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürmeleri için ilaçlama faaliyetlerini hızlandırdı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal da, bu kapsamda Akhisar-Gölmarmara-Salihli ilçelerini ziyaret etti. Program kapsamında ilk olarak ilçelerdeki Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri ile istişarelerde bulunan Başkal, daha sonra Haşere ile Mücadele Ekipleri ile birlikte sahada yapılan uygulamalara katıldı.

Çalışmalar devam edecek

İlçe ziyaretleri hakkında bilgiler veren Sağlık İşleri Daire Başkanı Uğur Başkal, "Pandemi sürecinde halkımızın sağlığının korunması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla gerekli olan uygulamaları yoğun bir programla gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra yaz mevsimi yaklaşırken, halkımızın yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri için karasinek ve sivrisinek mücadelesini hızlandırdık. Geçmiş dönemde ilçelerde yaşanan sıkıntılar ve çözümleri hakkında istişarelerde bulunduk. Ekiplerimizle birlikte karasinek ve sivrisinek üreme yerleri olan açık alan ilaçlamalarına katıldık. Halkımızın sağlığı için ilaçlama çalışmalarına devam edeceğiz." diye konuştu.

