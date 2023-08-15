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Hasımlarını kiralık katile öldürtmüşler

15.08.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de 25 yaşındaki gencin pusu kurularak öldürüldüğü cinayetin faili, geçen yıl kuyu cinayetinde öldürülen iki kişiden biri olan Hasan Akköse’nin anne ve babasının borçlarını ödemek şartıyla tuttuğu tetikçi çıktı.

Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, leblebicide çalışan Kemal Akköse (25), sabah erken saatlerde işe gitmek için Aşağı Mahalle Ortaokul Sokak’taki evinden ayrılıp aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle 3 el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Akköse’nin katil zanlısının bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, geçen yıl İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse’nin (19) öldürülüp kuyuya atıldığı olayın faili olarak tutuklu bulunan ve hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan Kemal Akköse’nin ağabeyi Mustafa Akköse’nin hasımları olabilecek kişiler araştırıldı. Süren detaylı çalışmalar neticesinde geçen yıl ölen Hasan Akköse’nin babası Yaşar Akköse şüpheli olarak gözaltına alındı. Cinayeti çok yönlü olarak araştıran güvenlik güçleri, olaydan saatler önce “Söz intikamını alacağım kuzum” ve “Biz bize yapılanı unutmayız” şeklinde paylaşım yapan anne Aynur Kural ile eski kocasının kardeşleri İbrahim Akköse ve Bayram Akköse’yi da gözaltına aldı. Gözaltındaki 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından Acıpayam Adliyesi’ne sevk edildi. Adli makamlarca Hasan Akköse’nin babası Yaşar Akköse ve annesi Aynur Kural ‘Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme suçlarından’ tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan detaylı soruşturmada ekipler, Kemal Akköse’yi tüfekle öldüren kişinin Şakir Hüsünbeyi (22) olduğunu öğrendi. Şakir Hüsünbeyi, Kemal Akköse’yi öldürmek için üç gün boyunca eve giriş çıkışlarını takip ettiği, cinayet için çaldığı motosikletin üzerine sahte plaka taktığı tespit edildi. Saklandığı bağ evinde yakalanan Hüsünbeyi, cinayetin kendisinin işlediğini itiraf etti.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN CİNAYET İŞLEDİ

Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi’nde yaşayan Şakir Hüsünbeyi, kuyu cinayetinde öldürülen Hasan Akköse’nin annesi ile babasının borçlarını ödeme karşılığında kendisi ile anlaştığını ve öldürülen Hasan Akköse ile İsmail Yalçın’ın da arkadaşı olduğu için intikam almak için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İfadesinin tamamlanmasının ardından Hüsünbeyi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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