Hassa’da araç yangını

Hatay’ın Hassa ilçesi Katranlık Mahallesi’nde araçta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak yangında araçta maddi hasar meydana geldi.

