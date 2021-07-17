Hassa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 2 itfaiye eri hastanede tedavi altına alındı.

Hassa'da ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale sürüyor.

Yangına müdahale eden 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Olay yerindeki ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan itfaiye erleri daha sonra Kırıkhan Devlet Hastanesine sevk edildi.



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