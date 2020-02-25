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Hasta almaya giden ambulans yandı

SİVAS HABERLERİ  | 25.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Sivas’ta hasta almaya giden ambulansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Sivas’ın Aydoğan Mahallesinde meydana geldi.

Sivas’ta hasta almaya giden ambulansta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Sivas’ın Aydoğan Mahallesinde meydana geldi. S.Ş. idaresindeki ambulans, hasta almak için mahalleye sevk edildiği sırada, ambulansın motor kısmından dumanlar yükseldi. Ambulans sürücüsü durumu itfaiyeye bildirip yardım istedi. Sivas Belediyesi İtfaiyesinin müdahalesi ile motor kısmında başlayan yangın aracı sarmadan kontrol altına alındı. Hastaya ise başka bir ambulans ile müdahale edildi.

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