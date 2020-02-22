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Hasta çocuklar için yardım programı düzenlendi

MALATYA HABERLERİ  | 22.02.2020 14:15 | Son Güncelleme

Malatya İnönü Üniversitesi Düşlerden Gülüşlere Topluluğu tarafından kronik hastalığı olan çocuklar için yardım programı düzenlendi.Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde düzenlenen programın açılışı, İnönü Üniversitesi Düşlerden Gülüşlere Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Mukaddes Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

Malatya İnönü Üniversitesi Düşlerden Gülüşlere Topluluğu tarafından kronik hastalığı olan çocuklar için yardım programı düzenlendi.
Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimliğinde düzenlenen programın açılışı, İnönü Üniversitesi Düşlerden Gülüşlere Topluluğu Başkanı Tıp Fakültesi 3’ncü sınıf öğrencisi Mukaddes Özdemir tarafından gerçekleştirildi. Özdemir, yaptığı açıklamada, Düşlerden Gülüşlere Topluluğu’nun yapmış olduğu etkinlikler ile insanlara manevi destek sağladığını belirterek,“Düşlerden Gülüşlere Topluluğu olarak Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören kronik hastalığı olan çocuklara manevi destekte bulunuyoruz. Düzenli olarak köy okullarını ziyaret ederek, miniklerin hayallerini gerçekleştiriyoruz. Onlara bir dilek hakkı sunarak istedikleri hediyeler için aracı oluyor ve bu hediyeleri alarak çocuklara dağıtıyoruz. Bunu hastanemizin Onkoloji, Hematoloji, Karaciğer Nakli ve Genel Pediyatri servislerinde yapıyoruz. Aynı zamanda bu minikler ile etkinlikler de gerçekleştiriyoruz. 23 Nisan partisi, diyabet partisi gibi. Bunun dışında otizmli ve down sendromlu miniklerle de vakit geçiriyoruz” dedi.
Mukaddes Özdemir, yapılan etkinliklerin amacının, daha çok kişiye ulaşarak, birlik ve beraberliği arttırmak olduğunu belirtti. Özdemir, topluluk olarak gerçekleştirdikleri programlar ile insanlara kronik hastalıklar hakkında bilgi vererek kronik hastalığı olan çocuklar için yardım toplamak ve bundan sonra topluluk tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler için destek olabilecek bir bütçe elde etmek olduğunu kaydetti.

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