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  4. Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü

Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü

ORDU HABERLERİ  | 31.12.2019 22:38 | Son Güncelleme

Hasta çocukların yüzü masal kahramanlarının getirdiği hediyelerle güldü

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki hastanelerde tedavi gören çocuklar, belediyenin gönderdiği hediyelerle sevindirildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatı doğrultusunda, ilçedeki hastanelerde tedavi gören çocuklara yeni yıl hediyesi verildi.

Hediyelerini, pamuk prenses ve padişah kostümleri giymiş görevlilerin elinden alan çocuklar, hem şaşırdı hem sevindi.

Çocuklar ve aileleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören, yurtta kalan lise öğrencilerine de içinde çeşitli ikramların bulunduğu hediyeler gönderdi.

Öğrenciler de Altınordu Belediye Başkanı Tören'e hazırladıkları videoyla teşekkür etti.

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