YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

Hasta ikiz çocuklar yardım bekliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Menderes Mahallesinde ikamet eden Aytaç ve Sunay Mamiraş çiftinin 1.5 yaşındaki ikiz çocukları Ayaz ve Poyraz yaklaşık 7 ay önce yakalandıkları kromozom bozukluğu hastalığı nedeniyle ameliyat olmayı bekliyor.Sunay ve Aytaç çifti çocuklarını ameliyat etmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.Çocuklarının 10 aylıkken bu ameliyatının olması gerektiğini belirten Sunay Mamiraş “ Çocuklarımın sağlıklı bir şekilde büyümeleri bu ameliyata bağlı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Menderes Mahallesinde ikamet eden Aytaç ve Sunay Mamiraş çiftinin 1.5 yaşındaki ikiz çocukları Ayaz ve Poyraz yaklaşık 7 ay önce yakalandıkları kromozom bozukluğu hastalığı nedeniyle ameliyat olmayı bekliyor.
Sunay ve Aytaç çifti çocuklarını ameliyat etmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Çocuklarının 10 aylıkken bu ameliyatının olması gerektiğini belirten Sunay Mamiraş “ Çocuklarımın sağlıklı bir şekilde büyümeleri bu ameliyata bağlı. İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinin gerçekleştireceği ameliyat için 50 bin TL ye ihtiyacımız var. Ben çalışmıyorum. Eşim tekstil işçisi ve ameliyata gücümüz yetmiyor. Sizin aracılığınızla devlet büyüklerimize ve hayırseverlere seslenmek istiyorum. Lütfen sesimizi duyun. Bize yardım edin. Çocuklarım yaşasın istiyorum. Ameliyat için bize destek verin” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:01
Öğle
12:35
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Aslan Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Mehmet Önder Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
Çare Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.