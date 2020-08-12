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Hasta nakil ambulansları her gün dezenfekte ediliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.08.2020 11:00 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansları, her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.Korona virüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımı içinde hizmetlerine devam ediyor.

Hasta nakil ambulansları her gün dezenfekte ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansları, her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor.
Korona virüs salgının yayılmaması için gerekli çalışmaları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar sırasında vatandaşların yardımı içinde hizmetlerine devam ediyor. Salgın sürecinde yardımların başında gelen hasta nakil hizmetiyle sürekli tedavi gören hastalara ambulanslar ile ulaşım hizmeti veriliyor. Bu hizmet sırasında vatandaşların sağlığı için ambulanslara dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı hasta nakil ambulanslarıyla, hasta, yatalak, felçli ve hastalığından dolayı sürekli olarak tedavi alması gereken, kanser tedavisi gören, diyalize giren, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için hizmet veriliyor. Covid-19 salgınında iş yükü ve sorumluluğu artan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil ekipleri, tam kapsamlı bir şekilde 24 saat hizmet vermeye devam ediyor. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, tedavilerin ardından hasta nakil ambulansları ile yine evlerine geri bırakılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulans Birimi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla tüm tedbirleri alıyor. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta nakli gerçekleştirecek olan personel özel koruma kıyafetleri giyiyor. Ayrıca hasta nakli öncesinde ve sonrasında da ambulanslar düzenli olarak dezenfekte işlemine tabi tutuluyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.

Hasta nakil ambulansları her gün dezenfekte ediliyor

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