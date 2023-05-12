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Hasta nakil araçları seçimde görev başında olacak

12.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimleri’nde görevi başında olacak Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, talep eden hasta ve engelli vatandaşları oy kullanmak üzere sandığa götürecek.

Hasta nakil araçları seçimde görev başında olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde oy kullanacak hasta ve engelli vatandaşların demokratik haklarını kullanması için önlem aldı. Bu çerçevesinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, tam donanımlı hasta ve engelli nakil araçları ile 14 Mayıs 2023 Pazar günü görevleri başında olacak. Talep eden hasta ve engelli vatandaşlar, seçim günü oylarını ikamet ettikleri ilçede kullanabilmek için Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin telefon hattını arayarak nakil hizmeti isteyebilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nden randevu alan vatandaşlar seçim günü evlerinden alınarak oy kullanacakları sandıklara götürülecek.

Büyükşehir ekipleri Denizli’nin 19 ilçesinde görevde
Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların demokratik haklarını yerine getirebilmeleri için söz konusu hizmet kent merkezi ile birlikte tüm ilçelerde verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin uzman personel ve tam donanımlı araçlarıyla talep eden hasta ve engelli vatandaşları ilçe içindeki oy kullanacakları sandıklara götürecek. Nakil hizmeti sadece vatandaşların ikamet ettiği ilçe içinde verilebilecek.

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Denizli

Denizli Namaz Vakitleri 12 Mayıs Cuma

İmsak
04:14
Sabah
05:50
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

Denizli Nöbetçi Eczaneler12 Mayıs Cuma

Gökçe eczanesi
Pamukkale
Merve eczanesi
Pamukkale
Kinikli eczanesi
Pamukkale
Limoncu eczanesi
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