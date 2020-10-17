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Hasta ve yakınlarına manevi danışmanlık hizmeti verilecek

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kuruldu.Osmaniye Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Hastanemizde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi oluşturuldu.

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi kuruldu.
Osmaniye Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Hastanemizde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi oluşturuldu. Bu birimde hasta, hasta yakını ve personele kendi talepleri çerçevesinde içinde bulundukları özel şartlarda göz önünde bulundurularak moral, motivasyon, dini ve manevi konularda danışmanlık/rehberlik hizmeti sunulmaktadır” denildi.
Osmaniye İl Müftülüğü Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nce düzenlenen etkinlik kapsamında, Osmaniye Devlet Hastanesi personeline hastane manevi danışmanı Sultan Yıldız tarafından Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı kitapları hediye edildi.

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