Hasta ve yaşlılara ’evde nüfus cüzdanı’ hizmeti

Van’ın Erciş ilçesinde çipli kimlik kartı alabilmek için nüfus müdürlüğüne gidemeyen hasta, yaşlı ve engelliler için "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla başvurular evden yapılabiliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 3 yıl önce başlatılan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında çipli kimlik kartı dağıtımı devam ediyor. Proje ile nüfus müdürlüğüne gelemeyeceği heyet raporu ile belgelenen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor. Gelecek yıl tüm nüfus cüzdanlarının yenilenmesiyle tamamlanması planlanan projede; hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanıyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla sağlık sorunları olan vatandaşların ayağına giden memurlar, biyometrik veriden parmak izine, fotoğraf çekiminden imzalanan evraka kadar tüm işlemleri evlerde tamamlıyor. Pandemi nedeniyle ilk önce vatandaşın elleri dezenfekte edilirken, görevli memur da eldivenli ve maskeli olarak işlemleri yapıyor.

Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor.

Evinde kimlik başvurusu yapan 90 yaşındaki Nurettin Nalbantoğlu, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yaşımdan ve rahatsızlığından dolayı nüfus müdürlüğüne gitmem imkansızdı. Arkadaşlar sağ olsunlar geldiler, kimlik başvurumuzu yaptılar. Uzun zamandır rahatsızım. Bu hizmet bizim için büyük bir nimet. Görevliler ayağımıza kadar geliyor, zahmetimizi çekiyor. Allah hem arkadaşlardan hem de devletimizden razı olsun" diye konuştu.

Erciş Nüfus Müdürlüğü personeli Vedat Erol ise Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce başlatılan "gezici kayıt terminali" uygulamasıyla evlerinden çıkmayan hasta, yaşlı ve yatalak vatandaşların müracaat etmeleriyle evlerine kadar gelip yeni çipli kimlik kartı işlemlerini yaptıklarını söyledi. Erol, “Pendemi nedeniyle hijyen, maske ve eldiven kurallarına uygun hareket etmekteyiz. Bu hizmetlerden dolayı herhangi bir ücret almamaktayız. Başvurusu alınan yeni kimlik kartları, basımın ardından vatandaşların evine gönderiliyor” ifadelerini kullandı.

