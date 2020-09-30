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Hasta yakınları bu hizmetten memnun

ORDU HABERLERİ  | 30.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Ordu İl Sağlık Müdürlüğüm bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekip, evde sağlık hizmeti alan hastaların tedavisini evlerinde uyguluyor.Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan 4 kişilik mobil ekip, evde yatağa bağlı olan ve hastaneye gelemeyecek durumda olan vatandaşların ayağına giderek, kontrol ve tedavilerini uyguluyor.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğüm bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekip, evde sağlık hizmeti alan hastaların tedavisini evlerinde uyguluyor.
Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan 4 kişilik mobil ekip, evde yatağa bağlı olan ve hastaneye gelemeyecek durumda olan vatandaşların ayağına giderek, kontrol ve tedavilerini uyguluyor. Ordu sınırları içerisinde verilen hizmette, sorunları fazla olan ve hastaneye gitmesi gereken hastalar, araçlar ile evinden alınıp, geri evlerine bırakılıyor. Pandemi sürecinde diğer hastalar ve kendi sağlıkları için gerekli tedbirleri alan ekip, insanların hizmetten memnun odluklarını ifade ediyor.

“Tedavi hastanede devam edecekse araç ile alıp, geri bırakıyoruz”
Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hekim olan Cihan Akdoğan, hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda evlere giderek tedavi sürecinin başlattıklarını ifade ederek, “Muayene edip gerekli tedavilerini uyguluyoruz. Tabii bunlar evde yapılan imkanlar dahilinde oluyor. Eğer hastanede yapılması gereken tedaviler varsa, bu süreçte hastamızı araçlar ile götürüp, tedavi sonrası yeniden evine getiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, hastalarımızdan epey bir talep var., hastalarımız mağdur etmemeye çalışıyoruz” dedi.

“Pandemi sürecinde yaşlı hastalarımız hastane ortamına girmemiş oluyor”
Pandemi sürecinde, diğer hastaların sağlıkları açısından gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Akdoğan, “Hastalarımız yatağa bağlı olduklarından hastaneye getiremiyorlar, biz de hastaların ayağına gidip şikayetlerini giderdiğimiz için aileler de memnun kalıyor. Böylece hastalarımız da hastane ortamında beklememiş oluyor. Bizim çalışmalarımız sürekli devam ediyor, hastalar yeter ki talep bulsun, biz onların şikayetlerini giderene kadar da ilgileniyoruz” diye konuştu.
Hasta yakınları Selahattin ve Birsel Kaykış, uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, hastalarının 7 yıldır bu durumda olduğunu ve evde sağlık hizmetlerinden sürekli olarak hizmet aldıklarını kaydetti.

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Fatsa
Özsoy Eczanesi (24'E Kadar Nöbetçi)
Unye
Turan Eczanesi (24 Saat Nöbetçi)
Unye
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