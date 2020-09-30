Hasta yakınları bu hizmetten memnun

Ordu İl Sağlık Müdürlüğüm bünyesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan mobil ekip, evde sağlık hizmeti alan hastaların tedavisini evlerinde uyguluyor.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından oluşturulan 4 kişilik mobil ekip, evde yatağa bağlı olan ve hastaneye gelemeyecek durumda olan vatandaşların ayağına giderek, kontrol ve tedavilerini uyguluyor. Ordu sınırları içerisinde verilen hizmette, sorunları fazla olan ve hastaneye gitmesi gereken hastalar, araçlar ile evinden alınıp, geri evlerine bırakılıyor. Pandemi sürecinde diğer hastalar ve kendi sağlıkları için gerekli tedbirleri alan ekip, insanların hizmetten memnun odluklarını ifade ediyor.

“Tedavi hastanede devam edecekse araç ile alıp, geri bırakıyoruz”

Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde hekim olan Cihan Akdoğan, hasta yakınlarının talepleri doğrultusunda evlere giderek tedavi sürecinin başlattıklarını ifade ederek, “Muayene edip gerekli tedavilerini uyguluyoruz. Tabii bunlar evde yapılan imkanlar dahilinde oluyor. Eğer hastanede yapılması gereken tedaviler varsa, bu süreçte hastamızı araçlar ile götürüp, tedavi sonrası yeniden evine getiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, hastalarımızdan epey bir talep var., hastalarımız mağdur etmemeye çalışıyoruz” dedi.