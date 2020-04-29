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Hasta yatağı yardımları devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 29.04.2020 13:06 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerine devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi rahatsızlıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamak zorunda kalan vatandaşlara hasta yatağı yardımlarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi, ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Demre, Finike ve Kumluca’da 5 vatandaşa hasta yatağı yardımında bulundu.
Finike’nin Hasyurt Mahallesi’nde Alzheimer hastası 87 yaşındaki İsmet Genç’e hasta yatağı verildi. Turunçova Mahallesi’nde beyin kanaması sonrası felç kalan 61 yaşındaki Hüseyin Özdal’a da ailesinin talebi üzerine, yapılan sosyal incelemenin ardından otomatik hasta yatağı yardımı yapıldı.
Finike Kale Mahallesi’nde oturan 84 yaşındaki yatağa bağımlı Rukiye Beldir’e de Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi tarafından hasta yatağı teslim edildi. Eşi Turgut Beldir, ’’Eşimin hastaneden çıkmasına bir gün kalmıştı. Eve gelmeden hasta yatağı hemen geldi. Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun’’ dedi.
Kumluca ilçesi Salur Mahallesi’nde yatağa bağımlı yaşayan 65 yaşındaki Melek Katı’ya da yatak yardımı yapıldı. Demre ilçesi Alakent Mahallesi’nde ikamet eden fiziksel engeli bulunan 73 yaşındaki Tevfik Ceylan’a da Büyükşehir Belediyesi tarafından hasta yatağı teslim edildi.

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