Hastaların imdadına ambulans helikopter yetişti

Kar nedeniyle 96 köy yolunun kapalı olduğu Van’da acil hastaların imdadına ambulans helikopter yetişiyor.

Van ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 96 kapalı köy yolunun açılması için çalışmalar devam ederken, acil hastalara ulaşmak için her türlü imkan kullanılıyor. Kara yolundan ulaşımın sağlandığı köylere paletli ambulanslarla UMKE yönlendirilirken, yolu kapalı olan mahallelerdeki acil hastaların imdadına ise 112 ambulans, polis ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterler yetişiyor.

İpekyolu ilçesine bağlı Yatıksırt Mahallesi’nde yaşayan 34 yaşındaki Taner Özkan, yüz felci geçirdi. Bunun üzerine Özkan’ın yakınları, Van 112 Acil Komuta Merkezini arayarak yardım istedi. Ambulansların kar nedeniyle mahalleye gidememesi üzerine Van’da bulunan ve bölgeye hizmet veren 112 Acil Yardım Helikopteri havalandı. Mahalleye inen helikopter, hastayı alarak Van Ferit Melen Havalimanında hazır bekletilen ambulansa teslim etti. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan hasta tedavi altına alındı.

