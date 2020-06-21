Hastane acil girişinde kalp krizinden öldü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan vatandaş hastane acil girişinde kalp krizi geçirince direksiyon hakimiyetini kaybedince başka bir araca çarparak uçuruma yuvarlandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. 49 yaşındaki Sadullah Gültekin Tosun kalp rahatsızlığı nedeniyle 48 R 4751 plakalı aracı ile Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servis girişine kadar geldi. Burada rahatsızlanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç acil girişinde park halinde bulunan 48 PJ 869 plakalı araca çarpması sonucu iki araç da uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonrası araç sürücüsü Sadullah Gültekin Tosun ve yanında bulunan eşi Hayriye Tosun araçta sıkıştı. Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi sonrası itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Hayriye Tosun’u 112 ambulansına teslim ederken, Sadullah Gültekin Tosun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Diğer araç içindeki sürücünün ise kendi imkanları ile araç içinden çıktığı ve kazayı hafif atlattığı öğrenildi.

