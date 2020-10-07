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Hastane bahçesinde şüpheli valiz alarmı

SİVAS HABERLERİ  | 07.10.2020 13:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı.Olay Sivas kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası bahçesinde meydana geldi.

Sivas’ta hastane bahçesine bırakılan şüpheli valiz, uzman ekip tarafından kontrollü olarak patlatıldı.
Olay Sivas kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Numune Hastanesi ek binası bahçesinde meydana geldi. Ağacın altından bulunan valizi fark eden vatandaşlar şüphelenerek polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri ve bomba imha uzmanı harekete geçti. Polis ekipleri hastanede bahçesini ve çevreyi boşaltarak güvenlik önlemlerini aldı. Ardından valiz uzman ekip tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı. Valizin içinden çok sayıda kitap çıktı. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu çantayı bırakan şahsın kimliği tespit edildi. Olay yerine getirilen yaşlı adam ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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