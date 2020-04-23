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Hastane koridorunda İstiklal Marşı’nı okudular

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.04.2020 23:58 | Son Güncelleme

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saat 21.00’da tüm vatandaşlar balkonlarından, sağlık personelleri de hastane koridorunda İstiklal Marşı’nı okudu.Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 pandemi hastaları ile ilgilenen doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri bugün Saat 12.00’da hastane koridorunda hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.Öte yandan Afyonkarahisar’da balkonlardan İstiklal Marşı okunurken Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar cadde sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde Türk bayrakları ile saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar’da da 23 Nisan kutlamaları kapsamında saat 21.00’da tüm vatandaşlar balkonlarından, sağlık personelleri de hastane koridorunda İstiklal Marşı’nı okudu.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 pandemi hastaları ile ilgilenen doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlileri bugün Saat 12.00’da hastane koridorunda hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.
Öte yandan Afyonkarahisar’da balkonlardan İstiklal Marşı okunurken Kanlıca Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden vatandaşlar cadde sosyal mesafeyi koruyarak ellerinde Türk bayrakları ile saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

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