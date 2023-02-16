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Hastane odaları depremzede çocuklara dağıtılan oyuncaklarla renkleniyor

16.02.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana ve Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan bazı binaların enkazlarından çıkarılarak hastaneye kaldırılan çocuklar, doktorların başlattığı ve halkın yoğun ilgi gösterdiği oyuncak kampanyasıyla mutlu oldu.

Adana Şehir Hastanesine hava ve kara yoluyla getirilerek tedaviye alınan çocukları tıbbi müdahalelerle iyileştirmeye çalışan gönüllü hekimler, yaşadıkları travmayı unutturmak için çocuklara psikolojik destek de sağlıyor.

Hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerafettin Demir öncülüğünde sosyal medyada yapılan çağrıyla başlatılan kampanya kısa sürede büyüdü, gönüllü doktorların ve halkın desteğiyle bir oda dolusu oyuncak toplandı.

Oyuncakların hediye edildiği çocukların mutluluğu, seferberlik ruhuyla çalışan hekimlere de moral oldu.

Bu arada, Akdeniz Mahallesi'ndeki bir apartmanın görevlisi Süleyman Gök'ün hastaneye getirdiği 200 balon dağıtılırken duygusal anlar yaşadı.

"ÇOCUKLARIMIZI HASTANE ORTAMINDAN BİRAZ DA OLSA UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİK"

Prof. Dr. Demir, AA muhabirine, hastanedeki depremzede çocuklar için oyuncak yardımı çağrısında bulunduklarını söyledi.

Çocukların bu süreçte mutlu olmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Demir, "Çocuklarımızı hastane ortamından biraz da olsa uzaklaştırmak istedik. Belki acılarına merhem olamayacağız ama biraz olsun unutabilirlerse çok mutlu olacağız." dedi.

Demir, sosyal medyada başlattığı oyuncak kampanyası çağrısının yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Çağrıya Adana halkının büyük teveccüh gösterdiğini dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Balonlar, bebekler ve oyuncaklar ne buldularsa gönderdiler. Adana'nın insanları çok büyük, yüreklerine sağlık. Bu oyuncukları servislerdeki görevli arkadaşlarımız aracılığıyla dağıtıyoruz. Gelen oyuncakları odada biriktiriyoruz. Çocukların rahatsız olmayacağı şekilde dağıtıyoruz. Amacımız odalarını kreş ortamına çevirmek. Oyuncakları gören çocuklar çok mutlu oluyor. Çok seviniyorlar, her gün bir oyuncak dağıtmayı istiyoruz."

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde enkazdan ailesiyle kendi imkanlarıyla çıkan Efe Berk Ayık da kendisine oyuncak veren ekibe teşekkür etti.

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