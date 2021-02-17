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Hastane odalarının tefrişatını yapan iş adamlarına plaket

17.02.2021 09:34 | Son Güncelleme:
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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastane odalarının tefrişatını yapan Vanlı iş adamlarına plaket verdi.Korona virüs tedavisi gördükten sonra sağlıklarına kavuşan Vanlı iş adamları, sağlık personeline minnet duygularını ifade etmek için hastanedeki bazı hasta odalarının tefrişatını yaptırdı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, hastane odalarının tefrişatını yapan Vanlı iş adamlarına plaket verdi.
Korona virüs tedavisi gördükten sonra sağlıklarına kavuşan Vanlı iş adamları, sağlık personeline minnet duygularını ifade etmek için hastanedeki bazı hasta odalarının tefrişatını yaptırdı. Hastanenin çeşitli servislerindeki 8 odanın tefrişatını yaptıran Vanlı iş adamları, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte tamamlanan odaları gezdi. Burada bir açıklamada bulunan Çelik, Vanlı iş insanlarının örnek bir davranış sergilediklerini ifade ederek, 8 odanın iç dizaynı, zemin ve duvar döşemelerini, perdelerini, lavabo ve hasta dolaplarını yenilediğini söyledi. Çelik, “Hastanemizde yatan Vanlı iş insanları ve aile mensupları hastanemizden aldıkları hizmet sonrası çok memnun kaldılar. Özellikle uzun dönem yatan hastalarımız oldu. Birer ve ikişer hafta yoğun bakımda yatan hayırseverlerimiz var. Onlarda bu hizmetlerin değerini, sağlık çalışanlarının emeklerini ve fedakarca çalışmalarını bizzat yakından gördüler. Bunun üzerine bir minnet duydular, bir teşekkür hissi uyandı ve hastanemize bundan dolayı da katkıda bulunmayı bir görev bildiler. Bende hayırseverler iş adamlarımıza, gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
İş insanları ise gerek hastane yönetimi gerekse personelin kendileri ile çok ilgilendiklerini dile getirerek, “İyi bir şey yaptığımızın farkındayız. İnsanlarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız gelip burada tedavi olacaklar. Özverili çalışmalarından dolayı bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.
Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik tarafından iş adamlarına plaket sunuldu.

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