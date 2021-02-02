YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Hastane personellerinden mağdur aileye destek

Hastane personellerinden mağdur aileye destek

02.02.2021 23:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hastane personellerinden mağdur aileye destek

Zonguldak’ta doğum esnasında kalp krizi geçirerek yatağa bağımlı hale gelen Zehra Kıyar ve eşi Hüseyin Kıyar’ı ziyaret eden BEÜ Hastanesi personelleri destekte bulundu.Kozlu ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Zehra Kıyar çiftinin bir süre önce kız çocukları dünyaya geldi.

Zonguldak’ta doğum esnasında kalp krizi geçirerek yatağa bağımlı hale gelen Zehra Kıyar ve eşi Hüseyin Kıyar’ı ziyaret eden BEÜ Hastanesi personelleri destekte bulundu.
Kozlu ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Zehra Kıyar çiftinin bir süre önce kız çocukları dünyaya geldi. Ancak anne Zehra Kıyar’ın doğum esnasında iki kez kalp krizi geçirmesi üzerine bebekleri sezaryenle dünyaya geldi. Ancak talihsiz anne Zehra Kıyar, yatağa bağımlı hale geldi.
Maddi yönden güçlük yaşayan ailenin imdadına hayırseverler yetişti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi kantininde çalışırken eşinin yatağa bağımlı hale gelmesi üzerine ücretsiz izne ayrılan Hüseyin Kıyar’ı hastane personelleri yalnız bırakmadı. Hizmet birimi personelleri adına Aziz Baki ve Ahmet Acar, ailenin evine ziyaret gerçekleştirerek destekte bulundu.
Aile de hastane personellerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

Zonguldak Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:29
Sabah
07:57
Öğle
13:12
İkindi
15:51
Akşam
18:16
Yatsı
19:39

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Ada Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Fazla ilaç alarak hastanelik oldu

Fazla ilaç alarak hastanelik oldu

ZBEÜ Hastanesi “Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi” oldu

ZBEÜ Hastanesi “Ulusal İşitme Tarama Referans Merkezi” oldu

Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

Başkan Tekin, ’Otoparklarla ilgili geniş çaplı çalışma yapıyoruz’

Başkan Tekin, ’Otoparklarla ilgili geniş çaplı çalışma yapıyoruz’

Amatör balıkçılar sarı kanat avladı

Amatör balıkçılar sarı kanat avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.