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Hastane yolunda kalbine yenildi

24.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Hastane yolunda kalbine yenildi

Konya’nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan bir kişi otomobiliyle hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirdi.

Konya’nın Kulu ilçesinde, rahatsızlanan bir kişi otomobiliyle hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirdi. Refüje çarparak lastiği parçalanan otomobilden ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Celep mahallesinde yaşayan Mehmet Cem Celepli (51) evinde rahatsızlandı. Kızını yanına alarak kendi kullandığı 06 BU 7240 plakalı Renault marka otomobiliyle Kulu Devlet Hastanesine gitmek üzere yola çıkan şahıs, Konya yolu Olof Palme Bulvarı üzerinde kullandığı araçta kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şahsın kullandığı otomobilin refüje çarparak sol ön tekeri parçalandı. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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