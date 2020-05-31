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Hastanede Belediye Başkanının Bayramını kutladı, Bisiklet Hediyesi aldı

NİĞDE HABERLERİ  | 31.05.2020 23:49 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Ömer Akgül’ün bisiklet hayalini Sosyal İşler Müdürlüğüne verdiği talimatla gerçekleştirdi.Başkan Özdemir, “Ömer yavrumuz sosyal medya üzerinden bayramımızı kutladı ve bisikleti olmadığını, bizden bisiklet talep ettiğini belirtti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Yenice Mahallesi’nde ikamet eden Ömer Akgül’ün bisiklet hayalini Sosyal İşler Müdürlüğüne verdiği talimatla gerçekleştirdi.
Başkan Özdemir, “Ömer yavrumuz sosyal medya üzerinden bayramımızı kutladı ve bisikleti olmadığını, bizden bisiklet talep ettiğini belirtti. Biz de yetkili birim müdürlüğümüze verdiğimiz talimatla Ömer’e bir bisiklet hediye ettik. Sosyal belediyecilik anlayışımız Niğdemizde hâkim olacak, vatandaşlarımızın talepleri göz ardı edilmeyecek” dedi.
Niğde Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla yaşlısından gencine, çocuğundan yetişkinine kadar her kesimden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda son olarak, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir’in talimatıyla Yenice Mahallesinde ikamet eden Ömer Akgül’ün bisiklet hayali gerçekleştirildi.
Bisikleti Niğde Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğünden teslim alan Ömer Akgül’de Başkan Özdemir’e teşekkür ederek, “Bayramda hastanede tedavi görüyordum. Hastane odasından başkanımın bayramını kutladım. Bir Niğdeli olarak bisiklet talep edip şansımı denemek istedim. Mesajımı yazdım ve kısa süre sonra bana ulaşıldı. Bisiklet isteğimin yerine getirileceği söylendi, ben de çok mutlu oldum. Hastaneden tedavi olduktan sonra eve geldiğimde bisikleti karşımda görünce çok şaşırdım. Belediye Başkanımız Emrah Özdemir’e çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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