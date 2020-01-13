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  4. Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ HABERLERİ  | 13.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Hastanede hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hasta yakını gibi davranarak hastaneden cep telefonu ve cüzdan çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fırat Üniversitesi Hastanesinde cep telefonu ve cüzdan çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hastanedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan F.A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

F.A'nın kendisini hasta yakını olarak tanıttığı, hastanenin mescit ve kliniklerindeki hastalar ve yakınlarının cep telefonlarını ve dolaplara bıraktıkları cüzdanları çaldığı belirlendi.

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Elazığ Güvenlik Kamerası Hastane Hırsızlık

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