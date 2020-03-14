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Hastanede Korona virüs tedbirleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 14.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr.

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kütahya’nın Emet ilçesi Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’nde Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Korona virüs Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ziyaret kuralları ve saatleri yeniden düzenlendi
Başhekim Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ’’Hasta ziyaretleri Mart ve Nisan ayları boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmayacaktır.mesai saatleri dışında saat 18.00 ile 18.30 saat arasında 10 dakikayı geçmiyecek şekilde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tek kişinin hasta ziyaretine girmesine müsaade edilecektir. Hastanede bulunan palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerie müsade edilmeyecektir. Refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından yapılması uygun görülmüştür’’ ifadelerini kullandı.

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